Osoon (ETV 2017)

Kas juba keskajal sorteeriti prügi? Seda me ei tea, aga koguti kindlasti. Selle tõestuseks on Tartu linnast leitud keskaegsed jäätmekastid. Tänapäeva prügist ajaloolist märki enam maha ei jää, sest suures mahus läheb see taaskasutusse. Sel aastal pälvis aastalooma tiitli metskits - oma ilu ja graatsiaga on ta hea modell loodusfotograafidele. Kuidas näevad kitse metsas jahimehed? Väike-kärbsenäpid veedavad praegu oma talvepuhkust Kagu-Aasias. Meile jõuavad nad tagasi mais, vanades kuusikutes hakkab kõlama nende laul ja kirkama sulestikuga isaslinnud jäävad silma jalutajale. Autorid Kristo Elias, Sander Loite, Karl Adami, lood seob saateks Vladislav Koržets. Režissöör Mihkel Ulk, operaatorid Magnus Suitso, Ants Tammik ja Karl Adami, helirežissöör Jüri Vaher, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.