Osoon (ETV 2017)

"Osooni" meretagused jõulud Prangli ja Aksi saarel. Legendi järgi olevat Prangli olnud hea pelgupaik mereröövlitele, kes peitsid end paksus kuusemetsas. Et pahadest külalistest lahti saada, põletati mets maha ja asemele kasvas männik. Mereröövlite varandus on siiani leidmata, küll aga on pranglilaste jõulupuuks mänd. Prangli külje all asuva tillukese Aksi saare tegid kuulsaks vägevad hülgekütid. Mis elu elavad täna kaks väikest saart Tallinna külje all? Autorid Kristo Elias ja Sander Loite. Režissöör Keiti Väliste, operaator Madis Reimund, helirežissöör Taisto Uuslail, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.