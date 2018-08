Osoon (ETV 2016)

Kevad on linnuvaatlejate tippaeg, siis peatuvad Eestis läbirändajad, et kosuda ja rasvavarusid koguda ning kohalikud pesitsejad on ametis pesapunumisega. Seekord tulid linnuvaatlejad oma teleskoopide ja binoklitega Laeva poldrile. Eesti Loodushoiu Keskuse kalateadlasi on ammu huvitanud latikate liikumine Peipsi, Võrsjärve ja Emajõe vanajõgede vahel. Nüüd saab kalade rändeteid ja käitumist uurida kaladel olevate saatjate abil. Käblik on Eesti üks pisemaid linde, kelle kehapikkus ei ületa kümmet sentimeetrit ja kaal kümmet grammi. Väikese linnuna on tal hea tihnikutes okste ja risu vahel osavalt hüpata. Rahvasuus kutsutaksegi teda risulinnuks. Autorid Kristo Elias, Sander Loite ja Karl Adami, lood seob saateks Vladislav Koržets. Režissöör Mihkel Ulk, operaatorid Magnus Suitso, Meelis Mikker, Madis Reimund, Karl Adami, helirežissöör Jüri Vaher, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.