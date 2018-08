Osoon (ETV 2016)

Kohalikud loodusesõbrad on asunud elu ja surma vahel vaakuvaid ahve päästma, lootes, et peagi saabub vihmaperiood. Nicaragua Rivase piirkonna ahvide kurba saatust nägi oma silmaga ka meie võttegrupp. Autorid Kristo Elias, Sander Loite, lood seob saateks Vladislav Koržets. Režissöör Mihkel Ulk, operaatorid Magnus Suitso, Jaan Laugamõts, Ove Musting, helirežissöör Jüri Vaher, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.

Hunt on metsloom, kellega inimene looduses naljalt kokku ei puutu. Loomaaias on aga hundi ja inimese kontakt vältimatu. Et suhted oleksid mõlemale poolele stressivabad, tuleb hundikutsikaid sünnist saati harjutada inimesega koos olema. Zoosemiootik Laura Kiiroja räägib oma kogemustest huntide sotsialiseerimisel Saksamaal Wildenburgi loomapargis. Kesk-Ameerikas Nicaraguas ohustab pikk kuivaperiood maa lääneosas elusloodust piinarikka janu- ja näljasurmaga.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel