Viimasel aastal metsa ümber toimuvat võib lausa "metsasõjaks" nimetada, kus ühel pool rindejoont on metsa majandajad ja teisel pool metsa kaitsjad. Mida arvab sellest Kobra-Jüri talu perenaine Leili Mihkelson, kes toimetab maadel, kus tema suguvõsa on elanud juba 17. sajandist peale. Leilit on tunnustatud ka Eesti parima talumetsamajandaja tiitliga.Looduse rikkus on liikide mitmekesisus.