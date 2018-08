Osoon (ETV 2016)

Kolga lahe suurim saar Rammu on suvel koduks neljale perele. Kunagi elas saarel üle saja inimese, keda kõiki toitis meri ja salakaubana toodud sool. Saarel oli pood, algkool ja kalmistu. 1952. aastal aeti inimesed sealt minema ja Rammust sai kinnine piiritsoon. Loodus aga ei hooli riigikorrast, vaid toimetab omasoodu. Pärnu lahe madal vesi soojeneb kevadel väga kiiresti ja räimele on see oluline kudeala ning vastsete kasvulava. "Osoon" teeb kaasa kalavastsete seire Pärnu lahel. Filmimees Ants Tammik vahendab oma suviseid looduselamusi. Autorid Kristo Elias, Sander Loite, Ants Tammik. Lood seob saateks Vladislav Koržets. Režissöör Mihkel Ulk, operaatorid Magnus Suitso, Madis Reimund ja Ants Tammik, helirežissöör Jüri Vaher, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.

