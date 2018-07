Osoon (ETV 2016)

Viikingid olid Eesti aladel sagedased külalised, sellest annab tunnistust ka viikingiajast pärit kaks laevamatust Saaremaal Salme külas. Sel suvel olid tänapäeva viikingid taas Saaremaal, et sulatada rauamaagist rauda ja kaubelda viikingiturul. Tallinna Loomaaia direktor Tiit Marani nägemus tuleviku loomaaiast. Kas loomaaed on eeskätt vabaaja veetmise koht või teadusasutus? Kirevates värvides jäälind annab sära Eestimaa halli sügis-talvesse. Loodusemees Tarmo Mikussaar püüdis jäälinnu tegemised videopilti. Autorid Kristo Elias, Sander Loite ja Tarmo Mikussaar. Lood seob saateks Vladislav Koržets. Režissöör Mihkel Ulk, operaatorid Magnus Suitso, Madis Reimund ja Tarmo Mikussaar, helirežissöör Jüri Vaher, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.

