Osoon (ETV 2018)

Kogu maailma mureks on plastikjäätmed, mis reostavad loodust ja tapavad loomi. Eesti suurima plastitehase Dagöplast ees on uus ülesanne - toota biolagunevaid ja komposteeritavaid kotte toidujäätmete kogumiseks. Eestis tekib aastas 100 tuhat tonni biojäätmeid, millest ainult 13-15 tonni jõuab uuesti ringlusse. Miks me ei hooli oma loodusest? Ghana on üks maailma suurimaid kakaokasvatajaid. "Osoon" jälgib kakaokasvatajate tööd kevadise saagikoristuse ajal. Kanakull on liik, keda kõik teavad, aga vähesed on näinud. Enamasti kukub ta taevast nagu kivi oma ohvri kallale ja sama kiiresti ka lahkub, jättes maha hunniku sulgi. Autorid Kristo Elias, Sander Loite ja Remek Meel. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund, Remek Meel, helirežissöör Taisto Uuslail, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.