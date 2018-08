Osoon (ETV 2018)

Saame tuttavaks 2018. aasta looma - ilvesega. Miks ta teadlastele huvi pakub? 2004. aastal sai Soomaal esimest korda ilves endale raadiosaatja kaela, ikka teaduslikel eesmärkidel. Miks loodusfotograafidel on nii vähe pilte ilvesest - on ta nii kiire, kaval või oskuslik peitja? Lofootide saarestikku Põhja-Norras kutsutakse Norra pärlikeeks. Lummav on see paik oma metsikteravate mäetippude, sügavate veesilmade ja värviliste majadega väikestes kalurikülades, kus restidel kuivatatakse turska. Juba vanadest hallidest aegadest peale on siin kala püütud ja kalaga leib lauale teenitud. Tänapäeval jõuab siin püütud kvaliteetne kala põhiliselt itaallaste toidulauale. Just nüüd, jaanuarist aprillini, on kalapüügihooaeg, siis aga rändab tursk Barentsi merest Lofootide vetesse kudema. Metskitsi jälgides sattus kaamerasilma ette hoopis hunt. Veebruar- märts on huntide jooksuaeg.Noor isashunt oli hundipiiga otsinguga nii ametis,et ei märganudki kui oli lagedale põllule sattunud Autorid Sander Loite, Kristo Elias ja Tarmo Mikussaar. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund, Hans Markus Antson ja Tarmo Mikussaar, helirežissöör Taisto Uuslail, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.