Osoon (ETV 2016)

Inimestel meeldib looduses käia, kuulata linnulaulu, näha mõnda huvitavat taime, kirjutiivulist liblikat või putukat. Ilus ja huvitav küll, aga nime anda ei oska. Liigi määramisel on loodusesõbrale appi tulnud mitmed nutirakendused. Metsis on meie metsade uhkemaid linde, kahjuks nende arvukus iga aastaga väheneb ja suurejoonelisi metsisemänge kohtab üha harvem. Ornitoloogid otsivad metsise kadumise põhjuseid. Teaduse huvides saab ka meie saates üks metsisekana endale raadiosaatja selga. Eestis elab 54 liiki sipelgaid, kelle hulka kuulub seitse liiki kuklasi. Kuklaste eluolu on võrreldud inimese omaga - neid peetakse ühe kõige arenenuma sotsiaalse võrgustikuga loomarühmaks. Autorid Kristo Elias, Sander Loite, Karl Adami, lood seob saateks Vladislav Koržets. Režissöör Mihkel Ulk,operaatorid Magnus Suitso, Madis Reimund, Sander Loite, helirežissöör Jüri Vaher, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.

