Osoon (ETV 2017)

Nüüdisaegse elusorganismide süstemaatika rajaja Carl von Linne auks on Ölandile rajatud kuulsa loodusteadlase nimeline uurimisjaam. Siia tulevad kokku teadlased kogu maailmast, et tegeleda erinevate liikide uurimisega. Muljetavaldav on putukate kollektsioon, kuhu kuulub 80 miljonit putukat. See on teadlastele ammendamatu tööpõld, kus igal aastal avastatakse maailmale uusi liike. Püüdsime piiluda teadlaste töömaile. Jahipidamine, sealhulgas ka linnujaht, on olnud ja on põhjamaise kultuuri lahutamatu osa. Loodusrahvana on meid alati aidanud talupojamõistus: kasutame ära kõik, mida kütime. Viimastel aastatel on meie linnujaht üha rohkem hakanud huvitama Lõuna-Euroopa jahimehi. Igal aastal saabub mõnituhat jahikülalist, kelle hulgas on kahjuks väike seltskond väärastunud jahikirega "õnnekütte", kes eiravad meie jahipidamise head tava. Läheme putukatemaailma, kus peategelaseks seekord suur-salekoor. Autorid Kristo Elias, Sander Loite ja Hannes Rohtm. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Meelis Mikker, Ants Tammik ja Hannes Rohtma, helirežissöör Taisto Uuslail, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.