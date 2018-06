Osoon (ETV 2017)

2500-aastasest Kurese külast ei leia ühtegi inimhinge, aga see-eest pakub maapõu avastamisrõõmu nii arheoloogidele kui ka geoloogidele. Tundub, et kogu saladust pole see paik veel avanud. Kõleda sügistuulega on räimepüük tõsine ettevõtmine. Kas sügisräim erineb ka kevadräimest? Saaremaa neiud Elo ja Diana liiguvad looduses tigude radu mööda. Millega need aeglased ja esmapilgul ilmetud loomakesed nende tähelepanu köidavad? Autorid Kristo Elias ja Sander Loite. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund, Ants Tammik ja Ove Musting, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.