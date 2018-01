Kogu maailma mureks on plastikjäätmed, mis reostavad loodust ja tapavad loomi. Eesti suurima plastitehase Dagöplast ees on uus ülesanne - toota biolagunevaid ja komposteeritavaid kotte toidujäätmete kogumiseks. Eestis tekib aastas 100 tuhat tonni biojäätmeid, millest ainult 13-15 tonni jõuab uuesti ringlusse. Miks me ei hooli oma loodusest?