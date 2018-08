Osoon (ETV 2018)

Viimasel aastal metsa ümber toimuvat võib lausa "metsasõjaks" nimetada, kus ühel pool rindejoont on metsa majandajad ja teisel pool metsa kaitsjad. Mida arvab sellest Kobra-Jüri talu perenaine Leili Mihkelson, kes toimetab maadel, kus tema suguvõsa on elanud juba 17. sajandist peale. Leilit on tunnustatud ka Eesti parima talumetsamajandaja tiitliga. Looduse rikkus on liikide mitmekesisus. Loomariigis reguleerib liigilist tasakaalu jaht. Jahimehe hindamatuks abiliseks on hea jahikoer. Jälgime eesti hagija tööd väikeulukite jahil. Kõige tavalisem veelind on sinikael-part. Loodusemees Remek Meele armastus sinikaelte vastu sai alguse lapsepõlves orvuks jäänud pardipoegade üleskasvatamisest. Nüüd jälgib Remek linde läbi kaamerasilma. Autorid Kristo Elias, Sander Loite, Remek Meel. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund ja Remek Meel, helirežissöör Taisto Uuslail, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.