Osoon (ETV 2017)

Arvatakse, et Läänemeri on maailma kõige saastatum meri. Selle põhjuseks on aeglane veevahetus, aga veel enam inimtegevus. Läänemeri on maailma kõige tihedama liiklusega sisemeri, mis omakorda toob kaasa reostuse. Jõed toovad merre hulgaliselt saasteaineid, mis panevad vohama vetikad, kes tarbivad ära hapniku. Eutrofeerumine, merereostus ja ohtlike ainete akumuleerumine elusorganismides on Läänemere haigused. Kas ja kuidas on võimalik parandada Läänemere tervist? Looduse kaunimat poolt jäädvustab noor loodusesõber Karl Jakob Toplaan. Pildistamishuvi on talle toonud auhindu erinevatelt loodusfoto konkurssidelt. Autorid Kristo Elias ja Sander Loite. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Ott Tiigirand,Ants Tammik, Madis Reimund ja Meelis Mikker, helirežissöör Taisto Uuslail, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.