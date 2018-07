Osoon (ETV 2017)

Puhtu-Laelatu looduskaitseala tähistab tänavu 60. juubelit. Ajalugu aga ulatub veel kaugemasse minevikku - 1939. aastal loodi Virtsu-Puhtu tervisemuda kaitseala. Siinne haruldane ja rikas loodus on pikka aega pakkunud huvi teadlastele. Jälgime lindude rõngastamist Ölandi saare lõunatipus asuvas linnujaamas. Lindude rännet on siin uuritud juba üle seitsmekümne aasta. Tartu koolitüdruk Merlyn on paljude loodusainete olümpiaadide võitja. Nüüd keskendub ta toidu- ja keskkonnateemadele, osaledes rahvusvahelises Eesti-Itaalia keskkonnaprojektis. Autorid Sander Loite, Kristo Elias. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Aivo Rannik, Meelis Mikker, helirežissöörid Rein Fuks, Taisto Uuslail, Enn Laidre, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.

