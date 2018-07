Osoon (ETV 2017)

Vaatame kaitseväe metsaõppusi läbi keskkonnaprisma. Kuidas korraldada õppusi nii, et loodus ei kannataks ning laskmine ja ajateenijate liikumine ei häiriks loomade-lindude elu? Linnukevad on Matsalus täies hoos ja ornitoloogidel kibekiired tööpäevad - kõik saabujad tuleb liigiti loendada. Erilise tähelepanu all on haned, kuna tänavu on haneseire aasta. Tedremäng on üks kaunimaid looduse vaatemänge.