Kuidas kakud talve üle elasid? Kassikakul pole muret, tema paksu lund ei karda, aga kodukakule lumi ei meeldi. Värbkakk on aga usin "aidamees", kes kogub talvel varusid. Kõik, mis söögikorrast üle jääb, peidab puuõõnde halvemate aegade tarvis. Põlula Kalakasvanduse haudemajades on siia vastsete koorumisaeg. Siia populatsiooni tugevdamiseks paljundatakse loodusest kogutud marja tehistingimustes ja kasvatatakse väikesteks noorkaladeks, et sügisel oma kodujõkke asustada. Tedremäng on kindel märk, et kevad on käes.