Oleme kalateadlastega Pärnu lahel. Orhideede õitsemisajal meelitavad Ölandi alvarid oma õiteiluga. Teadlastele, kes uurivad orhideede paljunemist, on see põnev aeg. Just nüüd on võimalik jälgida tolmeldajate tööd, asudes ise aeg-ajalt putuka rolli. Vesineitsikud on kiilid, kes valivad oma elukohaks voolavate veekogude läheduse. Kiilide põhitegevus on saagi varitsemine. Autorid Sander Loite, Kristo Elias ja Hannes Rohtma. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Aivo Rannik, Meelis Mikker ja Hannes Rohtma, helirežissöör Taisto Uuslail, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.