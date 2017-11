Nüüdisaegse elusorganismide süstemaatika rajaja Carl von Linne auks on Ölandile rajatud kuulsa loodusteadlase nimeline uurimisjaam. Siia tulevad kokku teadlased kogu maailmast, et tegeleda erinevate liikide uurimisega. Muljetavaldav on putukate kollektsioon, kuhu kuulub 80 miljonit putukat. See on teadlastele ammendamatu tööpõld, kus igal aastal avastatakse maailmale uusi liike. Püüdsime piiluda teadlaste töömaile.