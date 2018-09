Suvine Emajõe-retk lõpeb Emajõe Suursoos, mis on Eesti suurim deltasoostik. Siinne märgade elupaikade suur mitmekesisus meeldib paljudele taimedele, lindudele ja loomadele, kuid väga vähestele inimestele. Aga, kes on siia soode keskele kord tulnud, selle on paiga ilu, vaikus ja rahu täielikult oma võimusesse haaranud.

