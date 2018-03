On teada, et vanasti kogunesid Peipsi kalamehed talvel nädalateks järvele kala püüdma. Ammuste tavade meenutamiseks ehitatakse ka sellel talvel Peipsile kalaküla, tutvustatakse vanu püügivahendeid ja traditsioonilisi püügiviise. Millised on tänapäeva kalasaagid Peipsil ja milline on kalade liigiline koosseis järves?