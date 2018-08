Osoon (ETV 2018)

Eriliste loodusnähtuste nägemiseks tuleb olla õigel ajal õiges kohas. Nii sõitis grupp noori fotohuvilisi jaanuari keskpaigas Põhja-Norrasse "virmalistejahile". Hans Markus Antson püüdis virmaliste taevapildi oma kaamerasse. Kuidas veelindude toitmine kahjustab nende tervist ja mõjutab käitumismustreid? Metsateel või põlluservas liikudes võib veebruariöös kuulda kähedahäälseid haugatusi. Ärge ehmatage, see on rebase armuhüüd. Autorid Kristo Elias, Sander Loite, Remek Meel. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Hans Markus Antson, Arvo Mägi, Remek Meel, helirežissöör Lauri Kulpsoo, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.

