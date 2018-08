Osoon (ETV 2016)

"Osoon" on uurimislaeval Salme, et jälgida mikroprügi pilootseiret. Mikroprügi on inimtegevuse tulemusel merre sattunud plastprügi, mis on lagunenud mikroskoopilisteks osadeks. Mikroprügi on aktuaalne kogu maailmas. Me ei tea veel, kui palju seda meres leidub ja millist mõju see keskkonnale avaldab. Nicaragua loodus pakub võimsaid kontraste. Riigi idaosa vihmametsad pole koduks mitte ainult loomadele, vaid ka põlisrahvastele, kes tegelevad alepõllundusega. Nicaragua lääneosa on aga seismiliselt väga aktiivne. Küsime Jüri Kamenikult: miks taevas on sinine? Autorid Kristo Elias, Sander Loite, Marta Hang, lood seob saateks Vladislav Koržets. Režissöör Mihkel Ulk, operaatorid Magnus Suitso, Ove Musting, Jaan Laugamõts, helirežissöör Jüri Vaher, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.