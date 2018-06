Osoon (ETV 2017)

Oleme putukamaailmas, kust teeme kõrvalepõike maailma suurima maismaakiskja - jääkaru juurde. Kimalased paistavad teiste putukate hulgast silma oma kaunivärvilise rüüga, rahvakeeles kutsutakse neid maamesilasteks või metsmesilasteks. Erinevalt meemesilastest ei sure kimalased pärast nõelamist ära. Mürgiastlaga on varustatud vaid ema- ja töökimalased, isakimalased on täiesti relvitud ning ohutud. Suvel võib näha veepinnal liikumas ja isegi sukeldumas hiidämblikke, kelle pruuni keha kaunistab valge vööt. Hiidämblik võrku ei koo, oma saaki jälgib ta teraselt oma 8 lihtsilmaga. Autorid Kristo Elias, Sander Loite ja Hannes Rohtma, režissöör Keiti Väliste, operaatorid Meelis Mikker, Ants Tammik ja Hannes Rohtma, helirežissöör Taisto Uuslail, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.

