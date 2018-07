Osoon (ETV 2017)

Tõgjas on Eesti suurimaid karpkalalisi. Vaatame, kuidas kalakasvanduses kasvatatud väikesed tõugjalapsed jõuavad Emajõe vanajõgedesse. Looduses ei ole midagi juhuslikku, kõik on omavahel seotud. Linne teaduskeskuses uuritakse, kuidas lilled ja mesilased omavahel suhtlevad. Et mesilased ei teeks tühilende, teatavad lilled, millal on õige aeg tulla. Kasulik mõlemale poolele - lilled saavad tolmeldud ja mesilased nokatäie õietolmu. Huntämblik võrku ei koo, ta jälitab oma saaki ja küllap selle järgi on ta ka nime saanud. Tal on väga hea nägemine, mis on oluline saagi püüdmisel ja oma pruunikashalli kuuega jääb ta ise märkamatuks. Autorid Sander Loite, Kristo Elias ja Hannes Rohtma. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Meelis Mikker, Hannes Rohtma, helirežissöör Rein Fuks, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.