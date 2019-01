Viimaste aastakümnete tõsiseks probleemiks kogu maailmas on elukeskkonna halvenemine, millega kaasneb osade liikide väljasuremine. Möödunud aastal avaldati Saksamaal šokeerivad uurimustulemused, mis näitasid, et 27 aastaga on looduskaitsealadel lendavate putukate hulk vähenenud 75%.

Inimene on oma tegevusega looduse tasakaalust välja viinud. Teadlased on jõudnud tõdemuseni, et kui me jätkame tänase majandusmudeliga, kus põhiline on tootmine ja kasum, siis ähvardab meid juba lähema poole sajandi jooksul ökosüsteemi krahh.

Autorid Kristo Elias ja Sander Loite. Režissöör Keiti Väliste, operaator Madis Reimund, helirežissöör Taisto Uuslail, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.