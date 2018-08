Osoon (ETV 2018)

Selle talve kõige pakaselisemal päeval kutsus Kristo kaks noort loodusesõpra Aegviidu matkaradadele, et rääkida maailma ähvardavast kliimamuutusest. Mihkel ja Andres on matkasellid, kes ei pelga ka kõige karmimate külmakraadidega metsas ööbida. Kas see on viimane võimalus nautida tõelist talve? Kliimamuutuste karme tagajärgi nägi Kristjan Kaalep oma silmaga teel kinobussiga Pariisi kliimakonverentsile. Kogu maailma noored muretsevad looduse ja keskkonnaprobleemide pärast. Keenia noormehe Jude Alberto Borgese südameasjaks on oma kodumaa looduse uurimine ja tutvustamine. Ta töö on nii märkimisväärne, et 2016. aastal pälvis 19-aastane looduseuurija National Geographic Young Explorer'i stipendiumi. Kohtusime noore keskkonnauurijaga Keenias 208 km pikkusel Athi jõe jalgsimatkal. Kes meil talvituvatest lindudest eelistab seemnetele rasvapalle? Autorid Kristo Elias, Sander Loite ja Hannes Rohtma. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund, Ants Tammik,Hannes Rohtma, helirežissöör Taisto Uuslail, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.