Osoon (sub)

11. klassi poisid Mihkel ja Andres on noored keskkonnaaktivistid, kes tunnevad tõsist muret kliimamuutuste pärast. Nad käisid koos Kliimabussi meeskonnaga Pariisis, kus toimus ülemaailmne kliimakonverents. Koos Osooniga mindi aga hoopis matkale, ning prooviti ära tänavuse talve kõige külmem ilm, millesarnast mõnekümne aasta pärast meil enam tõenäoliselt kogeda ei saa.

Kogu maailma noored muretsevad looduse ja keskkonnaprobleemide pärast. Keenia noormehe Jude Alberto Borgese südameasjaks on oma kodumaa looduse uurimine ja tutvustamine. Ta töö on nii märkimisväärne, et 2016. aastal pälvis 19-aastane looduseuurija National Geographic Young Explorer'i stipendiumi. Kohtusime noore keskkonnauurijaga Keenias 208 km pikkusel Athi jõe jalgsimatkal. Kes meil talvituvatest lindudest eelistab seemnetele rasvapalle?

Autorid Kristo Elias, Sander Loite ja Hannes Rohtma. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund, Ants Tammik,Hannes Rohtma, helirežissöör Taisto Uuslail, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.