Kuidas pikk ja vihmane sügis on mõjutanud putukaelu? Kas talvekülmade üle elamiseks vajavad nad soojendavat lehetekki ja mis teki all toimub? Rootsi kõige ilusam ja liigirikkam liblikakollektsioon kuulub endisele poliitikule Hans Karlssonile. Liblikaid hakkas ta koguma juba lapsena, 65 aasta jooksul on kogutud 40 000 eksemplari 2300. liigist.