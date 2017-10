Lõuna-Rootsi ranniku lähedal asuv Öland on päikese, tuulte ja tuulikute saar. Siin asuvad Euroopa vanimad kultuurmaastikud, kus on haritud põldu ja karjatatud loomi vähemalt tuhat aastat. Siinse looduse krooniks on Suur Alvar, mis on ainus omataoline kogu maailmas.