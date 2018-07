Osoon (ETV 2017)

Nelja Energia on planeerinud Hiiumaa rannikust 12 km kaugusele, Apollo ja Vinkovi madalikele rajada maailma suurima meretuulepargi, võimsusega 700 MW, see tähendab 100-160 tuulikut. Hiidlased on mures oma kodusaare looduskeskkonna pärast, sest väike ja rahulik saar muutuks tööstuspiirkonnaks. Eesti mägesid nimetades tuleb vastuseks Munamägi. Tegelikult on Eestis mägesid tunduvalt rohkem, ainuüksi "Lumeilvese" matkal tuleb kahe päeva jooksul "vallutada" 20 Eesti kõrgemat tippu. Need kõik asuvad Haanja kõrgustikul. Teeme matka kaasa ja mõõdame üle, kui kõrged on kõrged mäed. Urmas Tartes uurib putukate talvist elu. Kuidas on võimalik miinuskraadidega ellu jääda ja heal juhul veel lennata? Autorid Kristo Elias, Randel Kreitsberg ja Kadri Hinrikus. Lood seob saateks Vladislav Koržets. Režissöör Mihkel Ulk, operaatorid Magnus Suitso ja Urmas Tartes, helirežissöör Jüri Vaher, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.