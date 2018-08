Osoon: Kohvipuud; Looduse pildistamine; Talvikesed (ETV 2016)

Etioopia on kohvi sünnimaa. Arheoloogilised väljakaevamised tõestavad, et kohvitaim on selles piirkonnas kasvanud sama kaua, kui seal on olnud inimasustus. Tänapäeval on kohv Etioopia majanduse üks alustalasid ja peamine ekspordiartikkel. Loodusfotograaf Remo Savisaar alustab loodusfoto ABC-ga. Mis teeb pildist hea loodusfoto? Kas iga ilmaga on võimalik loodusfotot teha? Tuisulind, karjalind, sirtsuke, kollane varblane - just nii kutsutakse talvikest, kellel on varblasega ühist nii palju, et nad on ühte mõõtu ja ta armastab varblastega koos maast teri nokkida. Autorid Kristo Elias, Sander Loite, Karl Adami, lood seob saateks Vladislav Koržets. Režissöör Mihkel Ulk, operaatorid Magnus Suitso, Madis Reimund, Meelis Mikker, Karl Adami, helirežissöör Jüri Vaher, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.