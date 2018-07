Osoon (ETV 2017)

Kuidas pikk ja vihmane sügis on mõjutanud putukaelu? Kas talvekülmade üle elamiseks vajavad nad soojendavat lehetekki ja mis teki all toimub? Rootsi kõige ilusam ja liigirikkam liblikakollektsioon kuulub endisele poliitikule Hans Karlssonile. Liblikaid hakkas ta koguma juba lapsena, 65 aasta jooksul on kogutud 40 000 eksemplari 2300. liigist. Ka tema elukoha valikul sai määravaks liblikate lähedus. Ölandil õnnestus meil seda uhket kogu näha. Karula noormehi hakkas metsavennaelu sedavõrd huvitama, et nad taastasid Eesti kuulsama metsavenna Alfred Käärmanni punkri. Autorid Sander Loite, Kristo Elias. Režisssöör Keiti Väliste, operaatorid Aivo Rannik, Meelis Mikker, helirežissöör Taisto Uuslail, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.