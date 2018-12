Maailmas kuulsust kogunud artist ja muusik Kerli Kõiv leiab rahu ning vaikust Eestimaa metsade keskel. Kuulsus väsitab. Kui kostüüm on seljast võetud, saab lavade kuningannast lihtne naine, kes armastab loodust ja loomi. "Osoonil" on harukordne võimalus piiluda Kerli argiellu. Autor Sander Loite, režissöör Keiti Väliste, operaator Madis Reimund, helirežissöör Taisto Uuslail, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.

