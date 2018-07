Osoon (ETV 2016)

Viikingilaev "Turm" on kaunis näide tuhande aasta tagusest laevaehituskunstist. Suvel Emajõel seilates taaselustas laevameeskond viikingiaegsed tavad ja toimetused, et saada aimu tollasest rändurielust. Uurime Käbliku talu pruulikojas õlletegemise traditsioone. Arvatakse, et kääritatud vedel leib oli esimene leivalaadne toit, veel enne, kui traditsioonilisi leivapätse küpsetama hakati. Hall-kärbsenäpp on üks veider laululind, kes ei laula. Oma tagasihoidliku välimusega usaldab ta inimest ja sageli tõmbab tähelepanu oma eriskummalise käitumisega - Tarmo Mikussaar jälgis väikse huligaani käitumist. Autorid Kristo Elias, Sander Loite, Tarmo Mikussaar. Lood seob saateks Vladislav Koržets. Režissöör Mihkel Ulk, operaatorid Magnus Suitso, Madis Reimund ja Tarmo Mikussaar, helirežissöör Jüri Vaher, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.