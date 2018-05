Tarbimisega kaasnevad üha suuremad prügikogused panevad mõtlema, kuidas kodus pakendivabalt toimetada. Kas see on üldse võimalik? Saame seda küsida USA pakendivaba liikumise algatajalt, 0-kulu eksperdilt Bea Johnsonilt. Eesti ornitoloogid osalevad üleeuroopalises uuringus, mis käsitleb linnastumise mõju linnustikule. Millistel liikidel meeldib elada Tartu linnas, seda uurib Marko Mägi.

Möödunud aastal loendati Saaremaal umbes 1700 hirve, see on poole tuhande võrra rohkem kui ülejäänud Eestis kokku. Väledad hirved on väga ettevaatlikud loomad, aga ometi õnnestus Martin Vesbergil neid oma kaamerapilti saada. Autorid Kristo Elias, Sander Loite, Martin Vesberg. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund, Aivo Rannik ja Martin Vesberg, helirežissöör Taisto Uuslail, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.