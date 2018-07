Osoon (ETV 2016)

Ornitolooge huvitab, miks väikeluikede arvukus on aastatega vähenenud. Inglanna Sacha Dench otsustas paraplaanil läbida väikeluikede teekonna pesitsusaladelt talvitumisaladele Hollandisse ja Suurbritanniasse. Ligi 7000 km pikkust lendu alustas ta Põhja-Venemaalt ja jõuab välja Suurbritanniasse, tehes vahepeatuse ka Eestis. Päevaliblikad torkavad oma kauni välimusega silma ja kutsuvad end imetlema, kuid tegelikult on tagasihoidlikke ööliblikaid maailmas kordades rohkem. Autorid Sander Loite, Kristo Elias. Lood seob saateks Vladislav Koržets. Režissöör Mihkel Ulk,operaatorid Magnus Suitso, Madis Reimund, helirežissöör Jüri Vaher, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.

