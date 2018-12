Septembrikuu viimasel nädalavahetusel võis Puhtus ööpimeduses näha puude vahel erinevaid liblikapüüniseid. Külm öö küll liblikaid kohale ei meelitanud, aga liblikauurijad said pikalt arutada, mida on 20 aasta jooksul tehtud - toimus Lepidopteroloogide Seltsi juubelikonverents.

