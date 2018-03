Saame tuttavaks 2018. aasta looma - ilvesega. Miks ta teadlastele huvi pakub? 2004. aastal sai Soomaal esimest korda ilves endale raadiosaatja kaela, ikka teaduslikel eesmärkidel. Miks loodusfotograafidel on nii vähe pilte ilvesest - on ta nii kiire, kaval või oskuslik peitja? Lofootide saarestikku Põhja-Norras kutsutakse Norra pärlikeeks. Lummav on see paik oma metsikteravate mäetippude, sügavate veesilmade ja värviliste majadega väikestes kalurikülades, kus restidel kuivatatakse turska.