23. aprill on jüripäev, rahvakalendris märgib see ka hundipäeva, mil Püha Jüri pani kutsikatel kuni mihklipäevani suu raudu, et hunt ei tuleks loomi murdma. Kuidas meie metsades on lood huntidega? Teadlased on hundielu jälginud juba aastaid, määranud nende kodupiirkonna suurust, pesakondade arvu ja toidulauda. Kas neil on metsas piisavalt süüa või peavad nad karjamaade poole piiluma? Kuidas raba- ja metsamaastike valitsejaga läbi saada?