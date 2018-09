Kevadel tulevad mustsaba-vigled Eestisse pesitsema. Siin leitakse kaaslane ja kui õnne on, kasvatatakse pojad üles. Tihtipeale on aga kiskjad juba enne koorumist kohal. Euroopas on viimasel ajal mustsaba-viglede arvukus langenud. Mis on selle põhjus?