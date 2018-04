Põhjavesi on meie põhiline joogivee allikas, mistõttu on selle seisundi jälgimine väga oluline. Millised näitajad peegeldavad põhjavee puhtust? Kust tuleb reostus põhjavette? Väinamere haug käib kevadel Kasari ja tema lisajõgede luhtadel kudemas. TÜ Mereinstituudi teadlased uurivad, millised kudealad on kaladele kõige sobivamad.