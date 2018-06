Osoon (ETV 2017)

1950.-1960. aastatel kuulutati sõda soodele. Need nn "kasutud" märjad maalapid tuli muuta viljakandvaks põllumaaks ja metsaks. Soodesse tõmmati sisse võimsad kraavid, sellega rikuti veerežiimi ning muutus taimestik ja loomastik. Kuivendamisega oleme kaotanud sadu tuhandeid hektareid soomaastikku. Tänane looduskaitse peab parandama kunagi tehtud vead. Soode kaitse tegevuskava näeb ette taastada 2020. aastaks kaitsealadel 10 tuhat hektarit soid, aga paistab, et jõutakse 20 tuhande hektarini. Sood ja rabad on üks ürgseim ökosüsteem, mis on ühtviisi oluline nii inimesele kui ka taime- ja loomaliikidele. Miks väiketüll on otsustanud oma kodu rajada tööstusmaastikule ja masinate müra keskel pojad üles kasvatada? Seda müsteeriumi uurib Tarmo Mikussaar. Autorid Kristo Elias, Sander Loite, Tarmo Mikussaar. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Meelis Mikker, Ants Tammik ja Tarmo Mikussaar, helirežissöör Taisto Uuslail, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.