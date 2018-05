Sajad tuhanded rändlinnud põhja- ja idapoolsetelt metsaaladelt ning tundraaladelt kirdes ja põhjas läbivad igal kevadel Eestit. See on suurepärane vaatepilt linnusõpradele ja tõeline nuhtlus põllumehele. Pikast rändest väsinud linnud teevad meil rändepeatuse, et pisut kosuda ja rasvavarusid täiendada. Näljastele lindudele sobib iga oraselible ja värskelt mahakülvatud viljaseeme. Mida teha, et linnud saaksid söönuks ja põllumees ei kaotaks saaki?