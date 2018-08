Osoon (ETV 2018)

On teada, et vanasti kogunesid Peipsi kalamehed talvel nädalateks järvele kala püüdma. Ammuste tavade meenutamiseks ehitatakse ka sellel talvel Peipsile kalaküla, tutvustatakse vanu püügivahendeid ja traditsioonilisi püügiviise. Millised on tänapäeva kalasaagid Peipsil ja milline on kalade liigiline koosseis järves? Põhja-Norra üheks atraktiivsemaks matkamise võimaluseks on liikumine koerarakendiga - truudeks abilisteks on alaska huskyd, keda peetakse maailma kiireimateks koerteks pikkadel distantsidel. Vaatamata sellele, et nad teevad oma kelgukoera tööd laitmatult, ei ole tegemist puhta koeratõuga. Lindude käitumine söögimaja juures paljastab üsna selgelt tegelaste iseloomu ja pakub jälgijale palju äratundmisrõõmu. Autorid Sander Loite, Kristo Elias ja Hannes Rohtma. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Aivo Rannik, Hans Markus Antson, Hannes Rohtma, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.