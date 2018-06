Osoon (ETV 2017)

Illegaalsed piiriületajad ei ole mitte ainult inimesed, vaid ka putukad. Piiril kontrollitakse väga rangelt Venemaalt ja Aasiast tulevaid puidukoormaid ning saematerjali, et nendes ei oleks peidus ohtlikke taimekahjustajaid. Üks looduse rüüstaja on väga kiire levikuga aasia sikk, keda on juba Soomes leitud, kuid tänu rangelt turvatud piirile pole ta veel Eesti loodusesse sattunud. Sinimeremajandus on uus mõiste, kus saavad kokku looduskaitse ja äriline tegevus. Rootsi kaguosa skäärides, Püha Anna saarestikus kasvatatakse rannakarpe merevee puhastamiseks. Noore loodusesõbra Karl-Hendriku huviobjektiks on salapärased nahkhiired. Autorid Kristo Elias ja Sander Loite, režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund ja Ants Tammik, helirežissöör Rein Fuks, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.