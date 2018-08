Osoon (ETV 2016)

Viimastel suvedel on Pärnu rannaniitude usinateks hooldajateks olnud lehmad. Nüüd on linnalehmadele appi tulnud masinad, et taastada pilliroogu kasvanud rannikulõukad ja parandada ala veerežiimi. Nii luuakse tingimused erinevate kaitsealuste liikide elupaikade tekkeks. Jõekalad liiguvad aastaringselt Pärnu jõe ja lahe vahel, kudemisajal ujuvad jõkke ka siirdekalad. Kalauurijaid huvitab, kui suur on kudema saabunud kalade seltskond ja millal on ränne kõige aktiivsem. "Siit-siit-siit-siit metsast ei tohi võtta ühtki pirrutikku!" - nii kõlab metsvindi laul, mis on selle linnu elus väga olulisel kohal. Kui metsvindi pojad pärast koorumist isaslindu laulmas ei kuule, ei pruugi neist endist lauljaid saadagi. Autorid Kristo Elias, Sander Loite, Karl Adami, lood seob saateks Vladislav Koržets. Režissöör Mihkel Ulk, operaatorid Magnus Suitso, Madis Reimund, Karl Adami, helirežissöör Jüri Vaher, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.