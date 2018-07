Osoon (ETV 2016)

Igal aastal visatakse Eestis ära 100 tuhat tonni toitu, pool sellest kodumajapidamistes, ülejäänud kauplustes ja toitlustusasutustes. Kuidas oleks võimalik seda toidukadu vähendada? Mida teha, et ülejäänud toit jõuaks abivajajateni? Milline seos on toidu raiskamise ja kliimamuutuse vahel? Nendele küsimustele otsivad vastuseid Liina Reinsaar, Kristo Elias ja Sander Loite. Saatejuht Vladislav Koržets, režissöör Mihkel Ulk, operaator Magnus Suitso, helirežissöör Jüri Vaher, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.

