Võidutööks tunnistati Indrek Ilometsa pilt pisikesest metstildrist. Uudo Timm on aastakümneid uurinud väljasuremisohus lendoravate saatust. Teadlasele on abiks raadiosaatjatega varustatud loomad. Seekord osalevad teadusuuringus lendorava pojad, et teada saada, millise teekonna nad ema juurest lahkudes ette võtavad.

